В Турции за сутки от COVID-19 вылечились свыше 25 тыс. человек

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) выздоровели 25 694 человека, общее число выздоровевших достигло 4 716 918.

Об этом, как передает Day.Az, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 5 031 332, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 15 191 теста.

За прошедшие сутки от коронавируса скончались 283 человека, общее число жертв заболевания достигло 43 029.