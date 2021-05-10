https://news.day.az/world/1341581.html Страшная трагедия в Нигерии - погибли десятки человек
Страшная трагедия в Нигерии - погибли десятки человек
По меньшей мере 28 человек утонули в результате крушения судна в нигерийском штате Нигер.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает местное агентство NAN.
Глава агентства по чрезвычайным ситуациям штата Альхаджи Ахмед Инга сообщил, что инцидент произошёл в районе Широро, расположенном в восточной части штата, вечером в субботу.
По его словам, лодка ударилось о корягу и сломалась. На борту потерпевшего крушение судна находилось 100 человек, спасти удалось 65 пассажиров, семеро числятся пропавшими без вести.
Поисково-спасательные операции продолжаются.
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