Страшная трагедия в Нигерии

По меньшей мере 28 человек утонули в результате крушения судна в нигерийском штате Нигер.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает местное агентство NAN.

Глава агентства по чрезвычайным ситуациям штата Альхаджи Ахмед Инга сообщил, что инцидент произошёл в районе Широро, расположенном в восточной части штата, вечером в субботу.

По его словам, лодка ударилось о корягу и сломалась. На борту потерпевшего крушение судна находилось 100 человек, спасти удалось 65 пассажиров, семеро числятся пропавшими без вести.

Поисково-спасательные операции продолжаются.