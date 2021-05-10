Общество Красного Креста Китая выделит $1 млн Индии для борьбы с коронавирусом

Общество Красного Креста КНР приняло решение выделить $1 млн Индийскому обществу Красного Креста в качестве помощи в борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом в понедельник пишет газета Global Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает издание, средства будут выделены "через Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца".

Как ранее сообщил посол КНР в Индии Сунь Вэйдун, первая партия гуманитарной помощи от Китая уже прибыла в Индию. В ее состав вошли 100 концентраторов кислорода, 40 аппаратов искусственной вентиляции легких и другие противоэпидемические средства.

30 апреля председатель КНР Си Цзиньпин направил индийскому премьер-министру Нарендре Моди телеграмму, пообещав Нью-Дели усилить поддержку в борьбе с эпидемией. 1 мая министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора со своим индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром пообещал ускорить поставки китайской медицинской продукции, необходимой для борьбы с пандемией в Индии.