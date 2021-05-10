В аэропорту Ванкувера полицейские застрелили бандита
Полицейские были вынуждены открыть огонь в одном из терминалов канадской воздушной гавани днем, 9 мая. Один из подозреваемых был смертельно ранен, нескольким преступникам удалось скрыться, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
По сведениям полиции, убитый мужчина имел отношение к банде, которая за последние несколько дней неоднократно устраивала перестрелки в Ванкувере в дневное время, в оживленных местах, сообщает Associated Press.
Несколько человек в результате бандитских нападений были целенаправленно убиты преступниками. Одной из жертв стал сотрудник исправительной колонии.
По предварительным данным, во время проведения операции аэропорт не прекращал работу. В целях предосторожности были частично блокированы зоны вылета международных и внутренних рейсов.
Один из подозреваемых был убит, нескольким членам банды удалось скрыться. Количество злоумышленников пока не установлено. Обстоятельства происшествия выясняются.
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