В аэропорту Ванкувера полицейские застрелили бандита

Полицейские были вынуждены открыть огонь в одном из терминалов канадской воздушной гавани днем, 9 мая. Один из подозреваемых был смертельно ранен, нескольким преступникам удалось скрыться, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По сведениям полиции, убитый мужчина имел отношение к банде, которая за последние несколько дней неоднократно устраивала перестрелки в Ванкувере в дневное время, в оживленных местах, сообщает Associated Press.

Несколько человек в результате бандитских нападений были целенаправленно убиты преступниками. Одной из жертв стал сотрудник исправительной колонии.

По предварительным данным, во время проведения операции аэропорт не прекращал работу. В целях предосторожности были частично блокированы зоны вылета международных и внутренних рейсов.

Один из подозреваемых был убит, нескольким членам банды удалось скрыться. Количество злоумышленников пока не установлено. Обстоятельства происшествия выясняются.