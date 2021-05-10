В Афганистане пассажирский автобус подорвался на мине

По меньшей мере 16 человек погибли, еще 41 получил ранения в результате взрыва автобуса в южной афганской провинции Забуль. Об этом со ссылкой на МВД Афганистана и местные власти в понедельник сообщил телеканал 1TV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Данные о состоянии пострадавших пока не приводятся.

Как ранее информировал телеканал TOLOnews, пассажирский автобус вечером в воскресенье наехал на бомбу, установленную на обочине дороги в одном из районов на юге Афганистана.