https://news.day.az/world/1341602.html В Афганистане пассажирский автобус подорвался на мине
В Афганистане пассажирский автобус подорвался на мине
По меньшей мере 16 человек погибли, еще 41 получил ранения в результате взрыва автобуса в южной афганской провинции Забуль. Об этом со ссылкой на МВД Афганистана и местные власти в понедельник сообщил телеканал 1TV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Данные о состоянии пострадавших пока не приводятся.
Как ранее информировал телеканал TOLOnews, пассажирский автобус вечером в воскресенье наехал на бомбу, установленную на обочине дороги в одном из районов на юге Афганистана.
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