Во Франции может начаться гражданская война

Французский еженедельник Valeurs actuelles опубликовал послание группы действующих французских военных, выступивших в поддержку открытого письма отставных генералов властям республики. Текст послания и предисловие к нему размещены на сайте издания в воскресенье, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Авторы этого письма, имена которых не называются, осуждают реакцию властей Франции на обращение отставных генералов, заявивших о риске гражданской войны в стране в связи с угрозой, которую несут исламисты и банды из пригородов.

"К ним отнеслись, как к мятежникам, когда их единственный грех - любовь к своей стране", - отмечается в письме. В тексте послания подчеркивается, что его авторы не так давно встали на путь профессиональных военных, но не могут промолчать."Мы видим насилие в наших городах и деревнях <...>. Мы видим, что ненависть к Франции и ее истории становится нормой", - обращают внимание они. По их мнению, во Франции "уже тлеет гражданская война".

"Действуйте <...>. Речь идет о выживании нашей и вашей страны", - призывают они.

Первое коллективное обращение, подписанное 20 генералами, находящимися в запасе, было также опубликовано журналом Valeurs actuelles в апреле. Авторы заявляли, что хотят "защитить патриотизм" на фоне распространения "антиколониальной риторики", которая якобы рискует "растворить традиции, культуру и историю" Франции.

В письме также говорилось об угрозе гражданской войны, в которую может вылиться рост напряженности и раскол в обществе на фоне роста насилия и появления территорий, "где не действуют законы республики". Начальник штаба ВС Франции генерал Франсуа Лекуэнтр в интервью газете Le Parisien пригрозил санкциями авторам открытого письма.