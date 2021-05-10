На учениях в Эстонии пострадали американские военные

В Эстонии десять парашютистов из 82-й воздушно-десантной дивизии армии США в ходе учений Defender Europe 21 получили травмы после приземления на аэродроме Нурмсе, их госпитализировали. Об этом в воскресенье, 9 мая, информирует издание Postimees со ссылкой на посольство США в Эстонии, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Сообщается, что инцидент произошел утром в субботу, когда около 600 парашютистов с боевой техникой и транспортными средствами доставили в Эстонию напрямую с базы дивизии Форт Брагг в Северной Каролине, США. Военные десантировались с высоты 300 метров.

Согласно сценарию, американские десантники высадились на аэродроме, занятом частной военной компанией. Сразу после десантирования они вступили в учебный бой.

По имеющимся данным, травмы десантников характеризируются как легкие.

"Ни одна из травм не опасна для жизни, и большинство солдат вернулись к работе. <...> Это обычная часть воздушных операций", - отметил пресс-атташе посольства.

Напомним, 6 мая в Эстонии начались военные учения в рамках серии Defender Europe, являющиеся крупнейшими маневрами вооруженных сил США на территории Европы за последние 25 лет. Маневры охватывают 16 стран с участием 28 тысяч военнослужащих.