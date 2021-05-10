Цены на нефть приближаются к 70 долларам

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже ICE стоимость июльского контракта на экспорт нефти Brent повысилась на 0,78% и составила $68,81 за баррель.

Как передает Day.Az, стоимость барреля нефти марки WTI на нью-йоркской товарной бирже NYMEX с учетом отгрузки в июне повысилась на 0,69% и составила $65,35.