https://news.day.az/world/1341639.html Цены на нефть приближаются к 70 долларам
Цены на нефть приближаются к 70 долларам
В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже ICE стоимость июльского контракта на экспорт нефти Brent повысилась на 0,78% и составила $68,81 за баррель.
Как передает Day.Az, стоимость барреля нефти марки WTI на нью-йоркской товарной бирже NYMEX с учетом отгрузки в июне повысилась на 0,69% и составила $65,35.
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