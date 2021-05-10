В России выявили 8 465 заразившихся коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 465, до 4 888 727. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,17%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Алтай (0,02%), в Республике Тыва, Ямало-Ненецком АО, Хабаровском крае (0,04%). В частности, за сутки было выявлено 724 случая заражения в Санкт-Петербурге, 649 - в Московской области, 208 - в Ростовской области, 135 - в Воронежской области, 121 - в Саратовской области. В настоящее время в России продолжают лечение 272 174 человека.

Число вылечившихся возросло за сутки на 6 774, до 4 502 906. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 732 пациента в Санкт-Петербурге, 440 - в Московской области, 200 - в Ростовской области, 195 - в Саратовской области, 188 - в Псковской области.

Число летальных исходов возросло на 321 против 334 днем ранее, это минимальный показатель с 12 апреля. Всего от инфекции умерли 113 647 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,32%. В частности, за сутки было зарегистрировано 30 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 17 - в Самарской области, 15 - в Нижегородской области, 12 - в Краснодарском крае, по 10 - в Пермском крае и Свердловской области.