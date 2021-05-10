https://news.day.az/world/1341683.html В России выявили 8 465 заразившихся коронавирусом за сутки

В России выявили 8 465 заразившихся коронавирусом за сутки

В мире, 10 мая 2021 12:52 196
В России выявили 8 465 заразившихся коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 465, до 4 888 727. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,17%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Алтай (0,02%), в Республике Тыва, Ямало-Ненецком АО, Хабаровском крае (0,04%). В частности, за сутки было выявлено 724 случая заражения в Санкт-Петербурге, 649 - в Московской области, 208 - в Ростовской области, 135 - в Воронежской области, 121 - в Саратовской области. В настоящее время в России продолжают лечение 272 174 человека.

Число вылечившихся возросло за сутки на 6 774, до 4 502 906. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 732 пациента в Санкт-Петербурге, 440 - в Московской области, 200 - в Ростовской области, 195 - в Саратовской области, 188 - в Псковской области.

Число летальных исходов возросло на 321 против 334 днем ранее, это минимальный показатель с 12 апреля. Всего от инфекции умерли 113 647 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,32%. В частности, за сутки было зарегистрировано 30 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 17 - в Самарской области, 15 - в Нижегородской области, 12 - в Краснодарском крае, по 10 - в Пермском крае и Свердловской области.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
На учениях в Эстонии пострадали американские военные 13:35, В мире 0
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными на Ордубадской железнодорожной станции 13:24, Политика 80
Победа в Отечественной войне - великое торжество идей государственной независимости общенационального лидера Гейдара Алиева – Иса Габиббейли 13:22, Политика 78
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии проекта реконструкции систем питьевого водоснабжения в Ордубаде 13:20, Политика 82
Диетолог назвал опасные для употребления на голодный желудок напитки 13:17, Медицина 174
Кортеж Пашиняна попал в ДТП - есть пострадавшие - ВИДЕО 13:06, В мире 310
Какой будет погода в Баку завтра? 13:00, Общество 0
В России выявили 8 465 заразившихся коронавирусом за сутки 12:52, В мире 196
Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительства Ордубадской гидроэлектростанции 12:40, Политика 1 224
Международные организации проинформированы о преступлениях армян против мирных азербайджанцев – Кямран Алиев 12:34, Политика 238
Обнародована фактическая погода в Азербайджане 12:28, Общество 403
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Гейдара Алиева нет с нами, но живут его идеи, осуществляются его замыслы - ФОТО 12:25, Политика 1 475
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии магистральной автодороги Джульфа-Ордубад 12:23, Политика 365
Продолжается следствие в связи с нарушениями в ковидных больницах – генпрокурор Азербайджана 12:21, Общество 457
Кямран Алиев об уголовных делах против армянских террористов, воевавших в Карабахе 12:15, Политика 374
В Варшаву из Индии эвакуировали двух зараженных COVID дипломатов 12:10, В мире 303
В аэропорту Ванкувера полицейские застрелили бандита 11:58, В мире 342
Руководство Минобороны почтило память общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО - ВИДЕО 11:47, Политика 345
Великобритания отказала Шотландии в проведении референдума о независимости 11:43, В мире 396
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра искусственного осеменения в Нахчыване 11:34, Политика 2 132
За неделю разминировано 93 гектара освобожденных территорий Азербайджана 11:33, Общество 333
Политика великого лидера Гейдара Алиева сегодня приносит свои плоды – Магеррам Алиев 11:27, Политика 383
Состоялось открытие Центрального госпиталя Нахчыванского гарнизона 11:27, Политика 1 438
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии филиала ОАО «Азерхалча» в Нахчыване 11:22, Политика 2 564
В Карабахе создаются зоны "зеленой" энергетики 11:20, Экономика 399
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством здания Центра ASAN xidmət в Нахчыване 11:15, Политика 4 330
Президент Ильхам Алиев посетил памятник Гейдару Алиеву в центре Нахчывана 11:12, Политика 4 335
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии военного аэродрома Отдельной общевойсковой армии в Нахчыване 11:03, Политика 7 025
Цены на нефть приближаются к 70 долларам 11:00, В мире 398
Президент Ильхам Алиев принял участие в презентации ​​новой взлетно-посадочной полосы Нахчыванского международного аэропорта 10:53, Политика 7 037
В Чехии смягчили меры, связанные с ношением респираторов на улице 10:42, В мире 444
Президент Ильхам Алиев прибыл в Нахчыван 10:35, Политика 7 115
Художники Международного фестиваля искусств создали на освобожденных территориях модели «Харыбюльбюль» - ФОТО 10:22, Политика 531
Визит главы МОК в Японию могут перенести - Причина 10:20, Спорт 461
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО - ВИДЕО 10:16, Политика 7 704
Общество Красного Креста Китая выделит $1 млн Индии для борьбы с коронавирусом 10:08, В мире 397
США задумались о переброске войск из Афганистана ближе к границе России 09:56, В мире 530
Beynəlxalq incəsənət festivalının rəssamları işğaldan azad olunan ərazilərdə “Xarıbülbül” maketlərini ərsəyə gətirib - FOTO 09:55, Azərbaycanca 435
TƏBİB проведет заседание по поводу третьей дозы вакцины от COVID-19 - ВИДЕО 09:47, Общество 923
В Афганистане пассажирский автобус подорвался на мине 09:38, В мире 468
"Милан" разгромил "Ювентус" в чемпионате Италии и вытеснил его из зоны ЛЧ 09:27, Спорт 642
Италия может отменить ограничения для туристов в середине мая 09:13, Туризм 540
Во Франции может начаться гражданская война 09:06, В мире 1 035
Пожар в жилом здании в Баку, есть пострадавшие 09:02, Общество 1 135
ЧП на дороге Баку-Газах - из-за сильного ветра - ФОТО 09:00, Общество 1 687
Армии США предрекли крах 08:52, В мире 693
Чехия может потребовать от России почти €40 млн. 08:40, В мире 638
В Индии на фоне коронавируса зафиксировали редкую инфекцию 08:28, В мире 643
Гейдар Алиев - это человек, который дал крылья Азербайджану в самых трудных, в самых тяжелых условиях - Юлий Гусман 08:19, Политика 884
Страшная трагедия в Нигерии - погибли десятки человек 08:15, В мире 860
В Турции за сутки от COVID-19 вылечились свыше 25 тыс. человек 08:03, В мире 550
Британия не разрешит Шотландии провести новый референдум 07:54, В мире 617
Узник №63869. Удивительная судьба азербайджанского солдата, чудом выжившего в "лагере смерти" Бухенвальд - ФОТО 07:46, Общество 1 337
В Баку автомобиль сбил четверых пешеходов - есть погибший и раненые 07:33, Общество 1 361
Сергей Лавров сегодня прибудет в Азербайджан 07:19, Политика 1 073
В Азербайджане начинается вакцинация граждан старше 18 лет - С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ 07:11, Общество 880
Еще 786 тыс. человек в мире заразились коронавирусом 07:07, В мире 624
Врач перечислил самые бессмысленные медицинские процедуры 06:13, Медицина 1 074
Билл Гейтс назвал важнейшие достижения в истории человечества 05:10, В мире 891
Ученые признали опасным популярный пищевой краситель 04:12, Это интересно 1 142
В Индии у больного коронавирусом извлекли длинный кровяной тромб - ФОТО 03:36, Медицина 1 215
Раскрыт способ продлить жизнь 03:05, Это интересно 1 557
Мэйвезер похвалился суммой своего состояния 02:14, В мире 1 194
В Казахстане женщина со 100-процентным поражением легких родила здорового ребенка 01:16, Медицина 1 116
Из Национальной библиотеки Испании пропали 5 книг Галилея 00:45, В мире 1 085
Из сектора Газа выпустили две ракеты в сторону Израиля 00:23, В мире 1 098
Гейдар Алиев. Лидер, опередивший Время 00:01, Политика 7 186
Монте Македонский - о чем говорил террорист Мелконян и Гай Юлий Цезарь? 9 мая 23:45, Политика 2 535
Египет запустит производство китайской вакцины Sinovac 9 мая 23:33, В мире 1 111
Враждовать с Азербайджаном и Турций - это катастрофа для Армении - признание Пашиняна 9 мая 23:18, Политика 2 092
Заслуженная артистка Азербайджана госпитализирована в тяжелом состоянии 9 мая 23:05, Общество 2 513
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация в связи с 98-й годовщиной со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО 9 мая 22:33, Политика 12 085
Государственный комитет провел конференцию на тему “Гейдар Алиев и азербайджанская диаспора” 9 мая 22:15, Политика 1 269
Гейдар Алиев построил наш общий дом под названием Азербайджан! - очерк Акифа Меликова 9 мая 22:00, Политика 18 147
Сильный ветер повалил деревья в Балакенском и Загатальском районах 9 мая 21:50, Общество 1 382
Глава NASA обвинил Китай 9 мая 21:38, В мире 1 512
Умерла звезда сериала "Санта-Барбара" 9 мая 21:23, Шоу-бизнес 2 484
Определился победитель Гран-при Испании "Формулы-1" 9 мая 21:02, Спорт 1 291
Глава Минздрава Омской области РФ пропал без вести 9 мая 20:48, В мире 1 577
В Афганистане 11 мая объявлено днем национального траура 9 мая 20:35, В мире 1 350
Следовавший из Баку в Загаталу микроавтобус попал в аварию - ФОТО 9 мая 20:22, Общество 1 695
Первая репетиция Самиры Эфенди на сцене "Евровидения-2021" - ФОТО 9 мая 20:10, Шоу-бизнес 1 999
В Азербайджане разрабатывается законопроект о регулировании деятельности платежных систем 9 мая 19:59, Экономика 1 519
"Поминки в горах" - АКТУАЛЬНО от Пярвина Мирзазаде 9 мая 19:45, Политика 2 422
Героизация нацистов - свидетельство незрелости современной армянской политической сферы – российский политолог 9 мая 19:11, Политика 1 558
Новый Хабиб рассказал о предстоящих поединках 9 мая 19:00, Спорт 1 582
Париж предупредил о санкциях в случае невыполнения Лондоном договоренностей по рыболовству 9 мая 18:51, В мире 1 347
Во время марафона в Болгарии скончался один из бегунов 9 мая 18:42, В мире 1 460
Рустам Мурадов не провел парад в Ханкенди - состоялся митинг 9 мая 18:29, Политика 1 995
Египет запустит в июне производство китайской вакцины Sinovac 9 мая 18:18, В мире 1 386
В Азербайджанской Армии проведены мероприятия по случаю 76-й годовщины Победы - ФОТО 9 мая 18:07, Политика 1 527
УЕФА рассматривает вариант переноса финала Лиги чемпионов в Великобританию 9 мая 18:00, Спорт 1 505
В Национальной арене гимнастики в Баку самые лучшие условия - Жаля Гаратова 9 мая 17:47, Спорт 1 643
Эмоции после соревнования позитивные – бронзовый призер Кубка мира в Баку команда Азербайджана 9 мая 17:43, Спорт 1 851
Протесты в Порту на фоне социального саммита ЕС - ВИДЕО 9 мая 17:37, В мире 1 428
В Армении внешний долг увеличился на $2 млрд 9 мая 17:31, В мире 1 591
Армяне записали в герои Второй мировой войны международного террориста из группировки "АСАЛА" 9 мая 17:25, Политика 2 839
В Индии выявили вспышку «черной плесени» на фоне ситуации с COVID-19 9 мая 17:20, В мире 1 724
Компания Gazelli Group необычно поздравила ветеранов Второй мировой войны - ФОТО 9 мая 17:10, Экономика 2 086
В Мьянме продолжается насилие - ВИДЕО 9 мая 17:06, В мире 1 489
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО 9 мая 16:55, Общество 1 986
В Азербайджане выявлено еще 660 случаев заражения коронавирусом - ФОТО 9 мая 16:50, Общество 3 068
В Национальной арене гимнастики состоялась церемония награждения победителей и призеров Кубка мира в Баку - ФОТО 9 мая 16:47, Спорт 1 557
Лучший боксер мира отстоял три чемпионских пояса 9 мая 16:40, Спорт 1 552
Команда Болгарии заняла первое место на Кубке мира в Баку в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав - ФОТО 9 мая 16:29, Спорт 1 456
Стрельба в ТЦ в Майами - есть раненые - ВИДЕО 9 мая 16:25, В мире 1 552
Офицеры минобороны встретились с ветеранами Второй мировой войны - ФОТО 9 мая 16:17, Общество 1 607
ЕК не будет обновлять заказ вакцины AstraZeneca на второе полугодие 2021 года 9 мая 16:10, В мире 1 506
Красота и филигранность движений – Лучшие моменты финального дня Кубка мира по художественной гимнастике в Баку - ФОТО 9 мая 16:09, Спорт 1 702
Faşizm üzərində qazanılan Qələbənin 76-cı ildönümü Beyləqanda qeyd edilib - FOTO 9 мая 15:50, Azərbaycanca 1 221
Первое место на Кубке мира в Баку в упражнении с лентой заняла болгарская спортсменка 9 мая 15:47, Спорт 1 434
В Брюсселе открылись кафе, а в Греции — пляжи - ВИДЕО 9 мая 15:40, В мире 1 474
Без Турции ЕС не сможет сохранить свою мощь - Эрдоган 9 мая 15:36, В мире 1 645
Беспорядки в Восточном Иерусалиме - ВИДЕО 9 мая 15:25, В мире 1 657
Золото Кубка мира в Баку в упражнении с булавами завоевала израильская спортсменка 9 мая 15:12, Спорт 1 760
Корабли США и Украины провели совместные учения в Черном море 9 мая 15:10, В мире 1 464
Кто стоит за взрывом в Кабуле? - ВИДЕО 9 мая 15:07, В мире 1 678
На границе с Арменией начала функционировать еще одна воинская часть 9 мая 14:59, Политика 1 819
В Шотландии снова планируют референдум о независимости - ВИДЕО 9 мая 14:55, В мире 1 581
Руководство Минобороны Азербайджана почтило память погибших во Второй мировой войне - ФОТО 9 мая 14:42, Политика 1 595
В Национальной арене гимнастики состоялась церемония награждения победителей и призеров Кубка мира в Баку - ФОТО 9 мая 14:33, Спорт 1 659
В Москве прошел парад Победы - ФОТОРЕПОРТАЖ 9 мая 14:26, В мире 1 711
Военные США обнаружили партию неопознанного российского оружия 9 мая 14:15, В мире 1 983
Команда Азербайджана завоевала бронзу Кубка мира в Баку в групповых упражнениях с пятью мячами 9 мая 14:04, Спорт 1 882
«Я из Баку, Агагусейнов»… - о герое Второй мировой войны 9 мая 14:00, Политика 3 269
В Шуше отметили 76-ю годовщину Победы во Второй мировой войне - ФОТО - ВИДЕО 9 мая 13:48, Политика 2 979
Макрон призвал США снять ограничения на экспорт вакцин от COVID-19 9 мая 13:42, В мире 1 578
Первое место на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку в упражнении с мячом заняла спортсменка из Италии 9 мая 13:30, Спорт 1 533
Трагедия в Гёйчае: девушка умерла от отравления угарным газом, ее мать госпитализирована 9 мая 13:21, Общество 2 000
В Баку будет ветрено 9 мая 13:15, Общество 0
Золотую медаль Кубка мира в Баку в упражнении с обручем завоевала израильская гимнастка Линой Ашрам 9 мая 13:12, Спорт 1 933
МЧС Азербайджана обратилось к населению - из-за ухудшения погоды 9 мая 13:03, Общество 2 266
Azərbaycan xalqı Heydər Əliyev kimi dühanı yetişdirdiyi üçün xoşbəxtdir - Əflatun Amaşov 9 мая 12:57, Azərbaycanca 1 405
Стартовал заключительный день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике в Баку – азербайджанские грации в борьбе за медали - ФОТО 9 мая 12:53, Спорт 1 661
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева почтили память сынов Азербайджана, внесших неоценимый вклад в Победу над фашизмом - ФОТО - ВИДЕО 9 мая 12:40, Политика 29 180
Швейцарское издание пишет об объявлении Президентом Ильхамом Алиевым города Шуша культурной столицей Азербайджана 9 мая 12:34, Политика 1 710
Азербайджан выполнил в апреле свои обязательства в рамках ОПЕК+ 9 мая 12:28, Экономика 1 644
В результате атаки талибов в Афганистане погибли 7 полицейских 9 мая 12:20, В мире 1 673
В России выявили 8 419 случаев заражения коронавирусом за сутки 9 мая 12:08, В мире 1 667
96 yaşlı müharibə veteranı: Ulu öndər Heydər Əliyevdən gördüyümüz diqqət və qayğını indi Prezident İlham Əliyevdən görürük - VİDEO 9 мая 12:03, Azərbaycanca 1 478
SpaceX запустила ракету-носитель со спутниками Starlink 9 мая 11:56, Это интересно 1 697
Героизм и вклад азербайджанцев в общую Победу 9 мая 11:54, Политика 1 919
Военные Израиля сообщили о пуске ракеты из сектора Газа 9 мая 11:45, В мире 1 789
Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 22 млн 9 мая 11:37, В мире 1 712
В Грузии выявлено еще 1089 случаев заражения коронавирусом 9 мая 11:26, В мире 1 766
Раскрыта судьба неуправляемой китайской ракеты - ВИДЕО 9 мая 11:15, В мире 2 290
Парад Победы на Красной площади в Москве - ВИДЕО 9 мая 11:03, В мире 2 285
BioNTech решила продавать бедным странам свою вакцину от коронавируса подешевле 9 мая 10:55, В мире 1 739
В Баку водитель сбил 6-летнего мальчика и скрылся 9 мая 10:44, Общество 2 161
Азербайджан решительно осуждает попытки героизировать фашистских преступников - МИД 9 мая 10:34, Политика 1 940
Еще новости