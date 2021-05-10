Кортеж Пашиняна попал в ДТП

В центре Еревана машина, сопровождавшая кортеж премьер-министра Армении Никола Пашиняна, попала в аварию. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, ДТП произошло утром в понедельник, 10 мая, на перекрестке улиц Вазгена Саркисяна и Хоренаци.

Там столкнулись автомобили Mercedes и Nissan. Внедорожник службы охраны кортежа премьера столкнулся с легковушкой и мотоциклом, уточняет РЕН ТВ. Однако в местной полиции не уточняют, что машина сопровождала главу правительства. Известно, что в результате аварии пострадала женщина, еще один пострадавший - курьер местной службы доставки - на месте ДТП виден опрокинутый мопед.

Обстоятельства и причины аварии выясняются.