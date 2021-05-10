В Норвегии не рекомендуют использовать в программе вакцинации препараты AstraZeneca и J&J

Вакцины британско-шведской компании AstraZeneca и Janssen американской компании Johnson & Johnson (J&J) против COVID-19 не должны использоваться в программе вакцинации Норвегии. С такой рекомендацией выступила в понедельник правительственная группа экспертов по вирусным векторным вакцинам, сообщает телеканал NRK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Норвегия пока не начала использовать вакцину Janssen, которая была одобрена в ЕС и королевстве 11 марта. Решение было обосновано тем, что возможные побочные эффекты - образования тромбов - требуют дальнейшего изучения.

Использование вакцины AstraZeneca было приостановлено в Норвегии в тот же день, 11 марта, после сообщений об образовании тромбов и нарушениях свертываемости крови у вакцинированных людей. Норвежское агентство общественного здравоохранения, как и группа экспертов, выступает за то, чтобы вакцина была полностью исключена из программы вакцинации.