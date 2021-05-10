Швеция выступила за скорейшее начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС

ЕС следует немедленно начать переговоры с Северной Македонией о вступлении республики в состав объединенной Европы. Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде по прибытии на плановое заседание в Брюсселе Совета ЕС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я с нетерпением ожидаю дискуссий по Западным Балканам сегодня. У нас широкие обязательства со стороны ЕС по Западным Балканам. Но нам следует выполнять свои обещания. Нам нужно начать переговоры с Северной Македонией немедленно, потому что мы так решили, это важно для сохранения доверия к ЕС", - отметила министр.

"Я также думаю, что процесс реформ в Западных Балканах должен продолжаться" - продолжила Линде.

На встрече министры обсудят поддержку стран Западных Балкан в борьбе с пандемией коронавируса, противодействие расширению в регионе влияния России, а также перспективы урегулирования политического кризиса в Боснии и Герцеговине.