Нефть дорожает из-за хакерской атаки в США

Мировые цены на нефть эталонных марок начали рабочую неделю с умеренного роста на фоне перебоев в работе американского трубопровода Colonial Pipeline после хакерской атаки. Об этом свидетельствуют данные торгов в понедельник, 10 мая, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Так, июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли на $0,57 (0,83%) - до $68,85 за баррель. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,19 (0,3%) - до $68,28 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась на $0,49 (0,76%) - до $65,39 за баррель. В пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $0,19 (0,3%) - до $64,9 за баррель.

Сейчас спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $3,46 в пользу Brent.