https://news.day.az/world/1341733.html Во Франции зафиксировали новую серию нападений на полицейских

Во Франции зафиксировали новую серию нападений на полицейских

В мире, 10 мая 2021 17:15 255
Во Франции зафиксировали новую серию нападений на полицейских

Сразу несколько эпизодов нападений на сотрудников правоохранительных органов зафиксировано в столичном регионе Франции с вечера воскресенья. Об этом сообщает в понедельник газета Le Parisien, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В коммуне Мюро (департамент Ивелин, регион Иль-де-Франс) майор полиции получил травму лица в результате нападения группы неизвестных, которые забросали его машину камнями и бутылками. При этом нападавшим, судя по рапорту, было едва за десять лет. Еще один случай в этом же департаменте произошел в коммуне Пуасси, где в феврале неизвестные уже забрасывали "коктейлями Молотова" патрульный автомобиль, прибывший по ложному вызову. На этот раз нескольких правоохранителей атаковали практически в центре города, когда они приехали для урегулирования бытового конфликта.

Третий случай произошел в коммуне Эланкур (департамент Ивелин), где в районе полуночи неизвестные, расположившись на крыше жилого дома, забросали полицейский автомобиль фейерверками. В этом же городе нападению с пиротехникой подвергся наряд полиции, охранявший пожарных, прибывших на вызов в центре города.

В то же время телеканал BFM сообщил, что в Лионе (центральная Франция) было начато расследование из-за надписей с угрозами в адрес полиции. Неизвестные написали краской на стене, что после убийства полицейского в Авиньоне следующей целью будет спецбригада полиции VIII округа Лиона.

5 мая премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил, что в ходе операции по задержанию торговцев наркотиками на юго-востоке страны погиб 40-летний полицейский. Один из молодых людей, которых патруль застал за продажей наркотиков, достал пистолет и несколько раз выстрелил в стражей порядка. Правоохранители открыли ответный огонь, однако преступник сумел скрыться от них на самокате. В понедельник глава МВД Франции сообщил о задержании четырех подозреваемых, которые, предположительно, пытались пересечь границу с Испанией, среди них - предполагаемый убийца полицейского.

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