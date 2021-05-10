https://news.day.az/world/1341739.html Названа дата выборов нового президента Израиля
Названа дата выборов нового президента Израиля
Выборы нового президента Израиля пройдут 2 июня в Кнессете (парламент страны). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба законодательного органа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Спикер Кнессета Ярив Левин постановил, что выборы следующего президента Израиля пройдут в среду, 2 июня. Президентские выборы пройдут путем тайного голосования на пленуме Кнессета", - говорится в сообщении.
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