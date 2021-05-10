Названа дата выборов нового президента Израиля

Выборы нового президента Израиля пройдут 2 июня в Кнессете (парламент страны). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба законодательного органа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Спикер Кнессета Ярив Левин постановил, что выборы следующего президента Израиля пройдут в среду, 2 июня. Президентские выборы пройдут путем тайного голосования на пленуме Кнессета", - говорится в сообщении.