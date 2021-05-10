Власти Испании надеются получить собственную вакцину от COVID-19 к концу года

Правительство Испании рассчитывает, что к концу текущего года в стране будет готова собственная вакцина от коронавируса. Об этом заявила в понедельник министр промышленности, торговли и туризма Испании Рейес Марото, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы оптимистично настроены в отношении получения испанской вакцины, сейчас есть три проекта [вакцин], которые [успешно] продвигаются вперед, [разработкой] которых руководит Высший совет по научным исследованиям", - сказала глава ведомства. "Мы думаем, что к концу года Испания может иметь свою вакцину с очень высокой степенью эффективности", - уточнила министр.

По ее словам, власти Испании надеются, что примерно с 20 мая страну смогут вновь посещать британские туристы. Кроме того, Марото отметила, что Мадрид "просит Еврокомиссию ускорить [начало] использования сертификатов [вакцинации], поскольку Испания уже готова". "Я думаю, что мы уже обозначили горизонт - конец мая или июнь - для возобновления международных путешествий", - добавила глава ведомства.

С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено более 3,5 млн случаев заражения, почти 78,8 тыс. пациентов умерли. В конце октября прошлого года правительство Испании вновь ввело в стране режим повышенной готовности, действие которого завершилось 9 мая текущего года.

27 декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации. Сейчас в королевстве около 28% населения уже получило как минимум одну дозу вакцины от коронавируса.