https://news.day.az/world/1341748.html И Роберта Кочаряна выгнали с кладбища Ераблур в Армении - ВИДЕО
И Роберта Кочаряна выгнали с кладбища Ераблур в Армении - ВИДЕО
Экс-президента Армении Роберта Кочаряна также как и Пашиняна выгнали с кладбища "Ераблур", где похоронены армянские солдаты, ликвидированные во Второй Карабахской войне.
Как передает Day.Az, родители ликвидированных солдат обвиняют в смерти своих сыновей не только Никола Пашиняна, но и Роберта Кочаряна, так как, по их мнению, именно благодаря его махинациям и разворовыванию армии Армения потерпела разгромное поражение в войне.
Опозоренный словами родителей армянских солдат Кочарян был вынужден молча покинуть кладбище.
Предлагаем вашему вниманию данные кадры.
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