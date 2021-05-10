И Роберта Кочаряна выгнали с кладбища Ераблур в Армении

Экс-президента Армении Роберта Кочаряна также как и Пашиняна выгнали с кладбища "Ераблур", где похоронены армянские солдаты, ликвидированные во Второй Карабахской войне.

Как передает Day.Az, родители ликвидированных солдат обвиняют в смерти своих сыновей не только Никола Пашиняна, но и Роберта Кочаряна, так как, по их мнению, именно благодаря его махинациям и разворовыванию армии Армения потерпела разгромное поражение в войне.

Опозоренный словами родителей армянских солдат Кочарян был вынужден молча покинуть кладбище.

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