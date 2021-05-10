Премьер Испании пообещал коллективный иммунитет к коронавирусу в стране через 100 дней

Коллективный иммунитет к новому коронавирусу в Испании будет достигнут через 100 дней. Об этом заявил в понедельник председатель правительства королевства Педро Санчес, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы всего в 100 днях от достижения коллективного иммунитета, иначе говоря, от того, чтобы достигнуть 70-процентного показателя привитого населения в Испании", - уточнил премьер. "Мы находимся в новой фазе пандемии, - сказал Санчес. - Благодаря вакцинации мы можем начать преодолевать это бедствие, худшее для человечества за последние 100 лет".

Глава правительства также отметил, что в настоящее время уже третья часть взрослого населения 47-миллионной страны получила как минимум одну дозу вакцины от коронавируса.

С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено более 3,5 млн случаев заражения, почти 78,8 тыс. пациентов умерли. В конце октября прошлого года правительство ввело в стране режим повышенной готовности, действие которого завершилось 9 мая текущего года. 27 декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации.