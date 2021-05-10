Пашинян предложил увеличить госдолг Армении еще на $2 млрд

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил увеличить объем государственного долга Армении, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Он подчеркнул, что при возникновении проблем с финансовыми и внутренними ресурсами в сфере образования нужно будет взять в долг еще 1 миллиард, или даже 2 миллиарда долларов.