https://news.day.az/world/1341781.html Пашинян предложил увеличить госдолг Армении еще на $2 млрд
Пашинян предложил увеличить госдолг Армении еще на $2 млрд
И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил увеличить объем государственного долга Армении, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Он подчеркнул, что при возникновении проблем с финансовыми и внутренними ресурсами в сфере образования нужно будет взять в долг еще 1 миллиард, или даже 2 миллиарда долларов.
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