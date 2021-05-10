На нефтебазе в Дагестане загорелся резервуар с мазутом

Резервуар с мазутом загорелся на территории нефтебазы в Махачкале.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану, на место ЧП прибыли 14 единиц техники, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Поступила информация о возгорании на территории нефтебазы, расположенной по адресу: Камаева, 1, в резервуаре объемом 5 тонн", - уточнили в пресс-службе ведомства.

К настоящему времени возгорание локализовано, открытого горения не наблюдается.

Информации о пострадавших не поступало.