https://news.day.az/world/1341795.html На нефтебазе в Дагестане загорелся резервуар с мазутом - ВИДЕО
На нефтебазе в Дагестане загорелся резервуар с мазутом - ВИДЕО
Резервуар с мазутом загорелся на территории нефтебазы в Махачкале.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану, на место ЧП прибыли 14 единиц техники, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"Поступила информация о возгорании на территории нефтебазы, расположенной по адресу: Камаева, 1, в резервуаре объемом 5 тонн", - уточнили в пресс-службе ведомства.
К настоящему времени возгорание локализовано, открытого горения не наблюдается.
Информации о пострадавших не поступало.
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