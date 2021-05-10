Парламент Армении во второй раз не избрал Пашиняна на пост премьера

Армянские депутаты в понедельник повторно не избрали премьер-министра страны, конституцией Армении в этом случае предусмотрен роспуск парламента.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ранее правящая фракция парламента "Мой шаг" во второй раз выдвинула кандидатуру исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна на пост премьера для роспуска парламента и проведения внеочередных выборов.

За кандидатуру Пашиняна проголосовал 1 депутат, против 1 парламентарий, 76 депутатов воздержались.

Действующий парламент продолжит свою работу и после роспуска. Согласно Основному закону страны, в случае внеочередных выборов срок его полномочий завершается с момента открытия первой сессии вновь избранного Национального Собрания.

Дату внеочередных парламентских выборов назначит своим указом президент страны.

Ранее Пашинян заявил, что уходит в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов. Он отметил, что в предвыборный период продолжит исполнять обязанности главы правительства. До этого Пашинян анонсировал проведение внеочередных парламентских выборов 20 июня.

Согласно армянскому законодательству, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее, чем через 30 дней, и не позднее, чем через 45 дней после роспуска парламента. Механизм роспуска может быть формально запущен после отставки. Парламент будет распущен, если в течение двух недель депутаты дважды не изберут премьера. Пашинян заявлял, что для этого правящая фракция дважды выдвинет его кандидатуру и оба раза не поддержит ее. Третьего мая парламент не избрал главу правительства в первый раз.