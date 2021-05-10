Заболеваемость и смертность от COVID-19 вышли в мире на плато

Заболеваемость и смертность от COVID-19 вышли на плато на "неприемлемо высоком уровне": за минувшую неделю заразились более 5,4 млн человек и почти 90 тыс. умерли.

Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На глобальном уровне мы сейчас видим выход на плато по числу случаев заболевания COVID-19 и числу смертей, - отметил он. - Однако это неприемлемо высокое плато: на минувшей неделе поступили сообщения о более 5,4 млн случаев заболевания и почти 90 тыс. умерших".

По словам гендиректора, снижение заболеваемости и смертности наблюдается сейчас в Европе и регионе Северной и Южной Америки, которые пандемия коронавируса ранее затронула особенно сильно. Одновременно зафиксирован быстрый рост числа заразившихся и умерших в Юго-Восточной Азии, к которому ВОЗ относит также Индию. Кроме того, "в каждом регионе есть страны с тенденцией к увеличению" заболеваемости и смертности, констатировал Гебрейесус.

Глава организации подчеркнул, что ослабление санитарных мер и "неравная вакцинация" способствуют распространению инфекции в мире. Он назвал отсутствие равного доступа к вакцинам "одним из самых больших рисков". "На страны с высокими и средними доходами приходится 53% населения планеты, однако они получили 83% вакцины", - напомнил гендиректор.

Гебрейесус призвал лидеров стран "использовать все инструменты, которые имеются в их распоряжении, для снижения передачи COVID-19". Это относится в том числе к государствам, где на настоящий момент заболеваемость и смертность снижаются. Необходимо усилить возможности для предотвращения распространения инфекции, "чтобы подготовиться к распространению разновидностей [COVID-19], против которых бессильны вакцины, а также к будущим чрезвычайным ситуациям", заключил глава ВОЗ.