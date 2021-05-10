Из сектора Газа выпустили более 45 ракет по Израилю

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили с 18:00 (19:00 Баку) более 45 ракет по Израилю, в ответ на это израильские военные нанесли удары по военным объектам и оперативникам радикального движения ХАМАС в палестинском анклаве.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в ходе брифинга для иностранных журналистов официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус, а также армейская пресс-служба.

"Более 45 ракет выпущены из сектора Газа по различным городам Израиля с 18:00 (19:00 Баку), не менее шести из них - по Иерусалиму. В предыдущий раз Иерусалим подвергался такому обстрелу летом 2014 года. Израиль рассматривает ракетную атаку по Иерусалиму из сектора Газа как очень серьезную и не оставит такой тип нападения без ответа. ХАМАС несет ответственность за все атаки на Израиль из сектора Газа", - сказал Конрикус.

В армейской пресс-службе сообщили, что "израильский беспилотный летательный аппарат нанес удар по трем оперативникам-террористам ХАМАС в секторе Газа".