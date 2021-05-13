Театр "Ла Скала" возобновил работу после перерыва из-за карантина

Миланский театр "Ла Скала" возобновил работу в присутствии публики после нескольких месяцев выступлений в онлайн-формате, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Художественный руководитель и управляющий театра Доминик Мейер напомнил, что театр из-за пандемии оставался закрыт для публики почти 200 дней. Но при этом с сентября было организовано 80 выступлений, большинство из которых прошли онлайн.

"Ла Скала" был одним из первых театров, закрывшихся в прошлом году после начала локальной вспышки коронавируса в Италии. Затем летом было дано несколько концертов, а сезон осенью прошлого года открылся посвящением жертвам пандемии. Однако в конце октября, как и остальные учреждения культуры, "Ла Скала" закрылся из-за новой волны заражений.