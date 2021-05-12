https://news.day.az/world/1342309.html Лавров и Блинкен обсудили организацию встречи Путина и Байдена
Лавров и Блинкен обсудили организацию встречи Путина и Байдена
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен по телефону обсудили организацию встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении МИД РФ.
"Обсужден график других российско-американских контактов на предстоящий период, включая предложение Вашингтона об организации российско-американского саммита", - говорится в заявлении ведомства.
Ранее Белый дом сообщил, что Байден предложил Путину встречу на высшем уровне летом этого года в одной из европейских стран для обсуждения накопившихся вопросов в двусторонних отношениях. Кремль сообщал, что возможные сроки встречи обсуждаются.
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