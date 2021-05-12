Лавров и Блинкен обсудили организацию встречи Путина и Байдена

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен по телефону обсудили организацию встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Обсужден график других российско-американских контактов на предстоящий период, включая предложение Вашингтона об организации российско-американского саммита", - говорится в заявлении ведомства.

Ранее Белый дом сообщил, что Байден предложил Путину встречу на высшем уровне летом этого года в одной из европейских стран для обсуждения накопившихся вопросов в двусторонних отношениях. Кремль сообщал, что возможные сроки встречи обсуждаются.