https://news.day.az/world/1342317.html Глава ВОЗ сделал прививку от коронавируса
Глава ВОЗ сделал прививку от коронавируса
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в своем Twitter-аккаунте сообщил, что вакцинировался от коронавируса.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Сегодня была моя очередь сделать прививку против COVID-19", - написал Гебрейесус, не назвав при этом препарат. Глава ВОЗ заявил о важности доставить вакцины во все регионы. Он призвал всех жителей стран, где доступна вакцинация, пройти эту процедуру.
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