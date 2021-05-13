Глава ВОЗ сделал прививку от коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в своем Twitter-аккаунте сообщил, что вакцинировался от коронавируса.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Сегодня была моя очередь сделать прививку против COVID-19", - написал Гебрейесус, не назвав при этом препарат. Глава ВОЗ заявил о важности доставить вакцины во все регионы. Он призвал всех жителей стран, где доступна вакцинация, пройти эту процедуру.