https://news.day.az/world/1342322.html Израиль нанес удар по зданию турецкого телеканала в секторе Газа
Израиль нанес удар по зданию турецкого телеканала в секторе Газа
Израиль нанес авиаудар по офису турецкой государственной телекомпании TRT в секторе Газа.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на газету Sabah, заявил официальный представитель TRT Arabi Одуз Эсер.
По его словам, одна из ракет попала в здание офиса TRT Arabi в Газе.
Авиаудары израильских боевых самолетов транслировались в прямом эфире по телеканалу.
Напомним, что с понедельника израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмена ракетными обстрелами, которые последовали за начавшимися в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали белее 700 палестинцев.
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