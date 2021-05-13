https://news.day.az/world/1342328.html Три страны запросили заседание СБ ООН из-за Палестины и Израиля
Три страны запросили заседание СБ ООН из-за Палестины и Израиля
Китай, Норвегия и Тунис предложили провести в пятницу чрезвычайное заседание Совета безопасности ООН по эскалации напряженности между Израилем и Палестиной.
Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Франс Пресс.
Сообщается, что предполагаемое открытое заседание будет проходить с участием израильской и палестинской сторон.
По данным агентства, на этой неделе СБ ООН уже провел два закрытых заседания в виртуальном формате, посвященных данному вопросу.
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