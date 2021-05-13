В Грузии возобновляет работу общественный транспорт

Общественный транспорт во всех городах Грузии с четверга возобновляет работу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Движение автобусов, метро и маршрутных такси было прервано с 3 мая в рамках мер по усилению борьбы с коронавирусом.

Решение о возобновлении движения транспорта было принято межведомственным координационным советом по борьбе с коронавирусом при премьер-министре Грузии во вторник. Как сообщил глава оперативного штаба координационного совета Георгий Гибрадзе, правила проезда остаются прежними - пассажиров не будут впускать в транспорт без масок.

С четверга в стране завершились выходные дни, введенные с 4 мая из-за пандемии. В связи с этим вновь заработали школы, детские сады и прочие государственные учреждения.

Общественный транспорт прекращал работать в Грузии уже трижды за время пандемии. Сначала эта мера действовала с марта по май 2020 года. Затем властям пришлось приостанавливать работу метро, автобусов и микроавтобусов с ноября 2020 по февраль текущего года.