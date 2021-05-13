Устроившего бойню в Казани арестовали на два месяца

Советский районный суд Казани (РФ) принял решение о взятии под стражу сроком на два месяца Ильназа Галявиева, обвиняемого в стрельбе в гимназии №175. Соответствующее ходатайство выдвинуто следствием. Обвиняемый заявил об отсутствии возражений в зале суда.

"Следственные органы ходатайствуют об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Галявиева Ильназа сроком на два месяца", - сказал следователь.

В ответ на вопрос судьи о том, имеются ли у него возражения, обвиняемый коротко ответил: "Нет".

Суд вынес соответствующее решение, при этом адвокат против него возражений не высказывал, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Напомним, что утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу по ученикам и сотрудникам казанской школы-гимназии №175. Погибла 26-летняя учительница и семеро учеников 8-го класса. Впоследствии скончалась еще одна женщина - работник гимназии. Ранения получили около 20 человек. СК возбудил уголовное дело. В ходе следствия выяснилось, что Галявиев страдает заболеванием головного мозга.