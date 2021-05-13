В Грузии за последние сутки выявлено 776 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Грузии выявлено 776 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 16 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

Таким образом, число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 326 441, число умерших - 4 379. Вылечились 306 264 человека.