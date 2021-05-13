Индийский штамм COVID добрался до России

В России зафиксированы первые случаи заболевания индийским штаммом коронавируса - известно, что им заболели иностранные студенты в Ульяновской области.

Как сообщает Роспотребнадзор, индийский штамм выявили сразу у 16 человек - все они оказались гражданами Индии, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Мы высказывали опасения, что пока рано им выезжать из-за ситуации с пандемией. Предупреждали их, что и здесь они все равно будут учиться дистанционно. Но они упорно хотели ехать в Ульяновск", - цитирует издание слова ректора учебного заведения, студентами которого являлись заболевшие.

Известно, что студентов изолировали и ни с кем из жителей Ульяновска они еще не успели контактировать.

"Студентам запрещено в течение 14 дней общаться с внешним миром. Им приносят питание, за ними закреплены медицинские работники, два раза в день им проводится термометрия", - подытожили в учебном заведении.

В конце марта индийское Министерство здравоохранения заявило, что в стране выявили новую разновидность коронавируса с мутациями E484Q и L452R в S-белке. Наличие сразу двух мутаций, ранее наблюдавшиеся в других геновариантах вируса по всему миру, вызывает у ученых особое беспокойство. Ранее сообщалось, что эти мутации обнаруживаются примерно в 15-20% образцов. Они не встречаются у британского, южноафриканского и бразильского штаммов.