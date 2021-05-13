В России за последние сутки от коронавируса умерли 392 человека

За последние сутки в России коронавирусом (COVID-19) заразились еще 8380 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, число зараженных COVID-19 в России достигло 4 913 439.

За последние сутки от коронавируса умерли 392 человека. Число умерших от коронавируса достигло 114 723.

Отметим, по количеству случаев заражения коронавирусом Россия занимает шестое место в мире после США, Индии, Бразилии, Франции и Турции.