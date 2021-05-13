https://news.day.az/world/1342402.html В России за последние сутки от коронавируса умерли 392 человека
В России за последние сутки от коронавируса умерли 392 человека
За последние сутки в России коронавирусом (COVID-19) заразились еще 8380 человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, число зараженных COVID-19 в России достигло 4 913 439.
За последние сутки от коронавируса умерли 392 человека. Число умерших от коронавируса достигло 114 723.
Отметим, по количеству случаев заражения коронавирусом Россия занимает шестое место в мире после США, Индии, Бразилии, Франции и Турции.
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