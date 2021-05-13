British Airways отменила рейсы в Израиль

Британская авиакомпания British Airways вслед за рядом других компаний отменяет назначенные на четверг рейсы в Израиль из-за обстрелов из сектора Газы, передает Day.Az со ссылкой на newsru.co.il.

Ряд авиакомпаний уже объявили об отмене рейсов в Израиль и из него на ближайшие дни. Среди отмененных - рейсы авиакомпаний Air France, Transavia, Delta Airlines, United Airlines, Virgin Atlantic, All Nippon, Air Canada, Lufthansa, Brussels Airlines, Pegasus, Air Europa.

Ранее израильское управление аэропортов сообщило о временном закрытии аэропорта имени Бен-Гуриона для приема самолетов. Все рейсы перенаправляются на посадку в аэропорт имени Илана и Асафа Рамонов. Вылеты из аэропорта Бен-Гурион продолжаются по расписанию.