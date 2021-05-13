Стали известны результаты наркологической экспертизы студента, устроившего стрельбу в Казани

Обвиняемый в нападении на школу в Казани Ильназ Галявиев прошел наркологическую экспертизу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в анализах молодого человека не обнаружено следов наркотических веществ и алкоголя.

По данным журналистов, психолого-психиатрическую экспертизу Галявиеву лично проводит Зураб Кекелидзе - главный внештатный психиатр Минздрава и директор центра им. В.П. Сербского в Москве.

Ранее пресс-секретарь президента Татарстана Рустама Минниханова Лилия Галимова сообщила, что состояние 14 детей, пострадавших 11 мая в результате стрельбы в школе в Казани, оценивается медиками как стабильное. По ее словам, их жизни ничего не угрожает. Дети находятся в медучреждениях татарстанской столицы.

11 мая в казанской гимназии №175 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу. Погибли 9 человек, 23 пострадали. По факту нападения возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

12 мая нападавший был арестован на два месяца. В Москве будет проведена экспертиза, которая определит его вменяемость.