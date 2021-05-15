Бразилия приостановила авиасообщение с Нью-Дели

Бразилия временно приостанавливает авиасообщение с Индией в связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации с COVID-19 в этой азиатской республике. Соответствующее межведомственное постановление опубликовано в официальном вестнике бразильского правительства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Временно запрещается осуществление международных авиарейсов в Бразилию, направляющихся из или следующих через <...> Индию", - говорится в документе. Кроме того, попасть на борт воздушного судна, вылетающего в Бразилию, не смогут те путешественники, кто за две недели до этого был в Индии.

Аналогичные ограничения были введены ранее в отношении авиасообщения с Великобританией и ЮАР. Их действие также продлено.