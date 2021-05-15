В Индии за прошедшие сутки выявлено 326 098 случаев инфицирования COVID-19

В Индии за прошедшие сутки выявлено 326 098 случаев инфицирования коронавирусом (COVID-19).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Reuters", общее число инфицированных коронавирусом в стране превысило 24 млн. человек.

За прошедшие сутки от коронавируса умерли 3890 человек, общее число умерших от коронавируса в Индии достигло 266 207 человек.