Израильские военные сообщили о поражении десятков военных целей радикалов в секторе Газа

Израильские военные в ночь на субботу поразили десятки военных объектов радикалов в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы городов еврейского государства. Об этом сообщила в субботу армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ночью армия Израиля поразила десятки террористических целей в секторе Газа. Истребители и беспилотные аппараты нанесли удары по большому количеству пусковых площадок и подземных ракетных установок, в том числе по многоствольной ракетной установке, из которой в первый день операции "Страж стен" (10 мая - прим. ТАСС) были выпущены ракеты по Иерусалиму", - говорится в заявлении военных.

В пресс-службе сообщили также, что был нанесен удар по "тоннелю ХАМАС, расположенному под пляжем отеля в северной части сектора Газа", а также по "оперативным квартирам, принадлежащим высокопоставленным боевикам военно-морских сил ХАМАС", так как они "использовались в качестве террористической инфраструктуры и являлись центрами управления и контроля во время недавних боевых действий".

Кроме того, "были нанесены удары по оперативным офисам, принадлежащим главе сил безопасности ХАМАС, а также поражено значительное количество складов для хранения оружия, принадлежащего террористическим организациям в секторе Газа", где "находились парапланы, предназначенные для проникновения на территорию Израиля по воздуху, а также техника воздушных сил ХАМАС", добавили в пресс-службе. "Армия обороны Израиля действует, с тем чтобы помешать любым попыткам нанести вред израильскому гражданскому населению и учреждениям", - подчеркнули в пресс-службе.