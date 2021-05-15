https://news.day.az/world/1342769.html В США семье убитого полицейским темнокожего выплатят 10 млн долларов
В США семье убитого полицейским темнокожего выплатят 10 млн долларов
Власти города Колумбус (штата Огайо) решили выплатить $10 млн семье темнокожего Андре Хилла, застреленного полицейским в декабре прошлого года.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу телеканалNBC.
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