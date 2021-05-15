https://news.day.az/world/1342776.html Китайский космический аппарат успешно сел на поверхность Марса
Китайский космический аппарат успешно сел на поверхность Марса
Китайский аппарат по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" совершил успешную посадку. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило Китайское национальное космическое управление.
Автоматическая межпланетная станция "Тяньвэнь-1" была запущена 23 июля 2020 года при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан, расположенного в южнокитайской провинции Хайнань. В феврале она достигла орбиты Марса.
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