Китайский космический аппарат успешно сел на поверхность Марса

Китайский аппарат по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" совершил успешную посадку. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило Китайское национальное космическое управление.

Автоматическая межпланетная станция "Тяньвэнь-1" была запущена 23 июля 2020 года при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан, расположенного в южнокитайской провинции Хайнань. В феврале она достигла орбиты Марса.