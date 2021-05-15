Жители Нью-Йорка продолжают носить маски, несмотря на слова Байдена

Большинство жителей Нью-Йорка продолжает носить маски, несмотря на заявление президента США Джо Байдена, что на улице можно теперь находиться без них, а полностью вакцинированные американцы могут снимать их даже в помещении, передает Day.Az.

В США во время пандемии действовал жесткий масочный режим. Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендовали всегда носить маску не только в помещениях, но и на улице, независимо от того, сколько вокруг людей. Отношение к этим советам разделилось по партийному признаку. Особенно тщательно рекомендациям следовали демократы, а республиканцы относились к ним критически.

"Эти байденовские социалисты будут носить маску даже на пляже, когда за 100 шагов ни одной живой души не будет", - рассказал корреспонденту ТАСС один из жителей Нью-Йорка, поддерживающий Трампа и попросивший не называть его имя.

Демократы в ответ заявляли, что халатное отношение к рекомендациям врачей привело к распространению инфекции и теперь необходимо строгое следование требованиям медиков, чтобы победить болезнь.

Однако теперь, даже после слов президента, традиционно демократический Нью-Йорк маски снимать не спешит.

Население Нью-Йорка (без агломерации) составляет 8,4 млн человек. Из них обе дозы антикоронавирусной вакцины получили, по данным властей штата, 3,6 млн человек. Однако, согласно методике американских врачей, полностью вакцинированными они могут считаться не ранее, чем через две недели после получения второй дозы. Точное число полностью вакцинированных в одном из крупнейших мегаполисов США, таким образом, назвать нельзя.

Впрочем, они есть. Вакцинация в Нью-Йорке в последние недели стала настоящим предметом гордости, о чем люди спешат сообщить даже незнакомцам, оказываясь с ними в одном помещении. Слова "не волнуйтесь, пожалуйста, я полностью вакцинирован" становятся новой формой приветствия незнакомцев в лифте или в фойе начавших оживать офисных зданий. Но даже тогда люди остаются в масках. Встретить кого-то без них внутри зданий по-прежнему практически невозможно. На улице появляются люди без масок, однако в центральной части города их пока меньшинство. В парках и прогулочных зонах таких больше.

Следовать рекомендациям Байдена не спешат и различные организации в Нью-Йорке. В ассоциации рестораторов города в пятницу заявили, что намерены сохранять масочный режим. О рекомендациях придерживаться действующих правил после слов президента рассказали ТАСС и сотрудники офисов в центральной части Манхэттена. "Наш домовладелец разослал записку, в которой просит всех придерживаться масочного режима, независимо от статуса вакцинации", - сообщил офисный работник в одном из небоскребов на Третьей авеню.

Но нью-йоркцам дополнительные указания и не нужны. "Я буду носить маску, сколько бы людей ни вакцинировалось", - заявил ТАСС один из прохожих в маске на Манхэттене.

Некоторые нью-йоркцы боятся делать прививку и потому намерены носить маску, пока пандемия не будет побеждена. "Вы же знаете, что вакцины одобрены для экстренного применения? Мы не можем быть уверены, что не будет побочных последствий", - считает житель Нью-Йорка Хорхе Диаз.

Сообщившая корреспонденту ТАСС о том, что она полностью вакцинирована, жительница Нью-Йорка рассказала, что не хочет беспокоить других людей, снимая маску внутри помещения. "Я же не могу всем рассказывать, что полностью вакцинирована", - добавила она.

Другой, представившийся Джозефом Кларком, выразил мнение, что ношение масок должно стать новой нормой в современном мире. "Это поможет бороться и с другими болезнями, например гриппом, и предотвратит новую эпидемию", - сказал он.