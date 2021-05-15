https://news.day.az/world/1342781.html Власти США опасаются, что экстремисты могут воспользоваться снятием карантина
Власти США опасаются, что экстремисты могут воспользоваться снятием карантина
Министерство внутренней безопасности США выразило опасения, что экстремисты могут воспользоваться ослаблением ограничений, введенных из-за коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В предупреждении не упоминаются какие-либо конкретные угрозы, но идет речь о потенциальной опасности от "внутренних террористов", действующих на почве расовой или этнической ненависти или под влиянием из-за границы. "Жестокие экстремисты могут попытаться использовать ослабление ограничений, связанных с COVID-19, в Соединенных Штатах для атак на более широкий круг целей", - говорится в бюллетене.
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