Трамп захотел получать деньги за подписчиков в соцсетях

Бывший президент США Дональд Трамп ведет переговоры с руководствами нескольких соцсетей для создания в них своих аккаунтов. По словам источника, республиканец захотел получать деньги за привлечение подписчиков к платформам, пишет The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что Трамп потребовал от соцсетей выплаты наподобие лицензионных отчислений, отказавшись при этом рассматривать возможность получения доли в бизнесе.

Среди онлайн-платформ, с представителями которых переговоры ведет команда Трампа, названы CloutHub и FreeSpace. Республиканец и его помощники якобы уже провели более 20 встреч. Источник отметил, что бывший президент планирует раскрыть свои планы относительно соцсетей приблизительно к 4 июля.