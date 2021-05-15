В ХАМАС заявили о готовности к наземной операции Израиля

Официальный представитель правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Фаузи Бархум заявил, что движение готово к возможной наземной операции Израиля, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

"По поводу наземного вторжения (в сектор Газа). Оккупанты совершают слишком много глупостей, которые могут подтолкнуть их в любой момент принять какое-либо глупое решение", - сказал он.

Бархум отметил, что ХАМАС готов к любому сценарию.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 126 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного.