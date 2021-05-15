https://news.day.az/world/1342808.html Один человек погиб в пригороде Тель-Авива в результате ракетного обстрела - ВИДЕО
Один человек погиб в пригороде Тель-Авива в результате ракетного обстрела - ВИДЕО
Один человек погиб в субботу в пригороде Тель-Авива в результате массированного ракетного обстрела из сектора Газа. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным радиостанции, убитому был 51 год.
Массированные ракетные обстрелы израильских городов продолжаются с 10 мая.
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