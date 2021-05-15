Авиаудар по зданию с офисами Associated Press и Al Jazeera попал на видео

Удар четырех израильских ракет по 11-этажному зданию в секторе Газа, где располагаются офисы крупных мировых СМИ, попал на видео. Кадры публикует агентство Ruptly, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На видео заметно сначала попадание двух ракет и последовавшие за ними взрывы в здании. Строение полностью разрушилось после того, как в него выпустили еще две ракеты.

О разрушении высотки в Газе сообщалось ранее. "Аль-Джаля" стала четвертым по счету разрушенным в результате обстрелов прибрежного анклава высотным зданием. Там было представительство катарской телестанции, а также агентства Associated Press и другие медиа.