https://news.day.az/world/1342872.html Израильский истребитель нанес удар по дому командующего одним из батальонов ХАМАС
Израильский истребитель нанес удар по дому командующего одним из батальонов ХАМАС
Израиль в субботу нанес удар по дому командующего батальоном ХАМАС "Аль-Фаркаин" Халеда Манамары в секторе Газа.
Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Истребитель нанес удар по дому командира батальона "Аль-Фаркаин" террористической организации ХАМАС Халеда Манамары", - говорится в заявлении военных.
"В настоящий момент Армия обороны Израиля продолжает атаковать объекты террористов в секторе Газа", - добавили военные.
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