Журналист, взявший у Обамы интервью в 11 лет, умер в 23 года

Дэймон Уивер, взявший в 11 лет интервью у президента США Барака Обамы, умер в 23 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает газета Palm Beach Post.

По данным издания, о смерти молодого человека сообщила его сестра, он скончался 1 мая естественной смертью. Будучи учеником начальной школы, Уивер встретился с Обамой в августе 2009 года и взял у него интервью. Встреча продлилась около 10 минут, мальчик задал президенту 12 вопросов, в основном о школе и образовании.

Как отмечает газета, это было не единственное интервью Уивера с известными личностями. Юноша также встретился с тогда еще вице-президентом Джо Байденом, известной телеведущей Опрой Уинфри, баскетболистом Дуэйном Уэйдом.