В Китае хотят прямых переговоров между Палестиной и Израилем

Глава МИД Китая Ван И пригласил Палестину и Израиль для прямых переговоров в КНР, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Мы вновь подтверждаем свое предложение сторонникам мира от Палестины и Израиля продолжить их диалог в Китае и приглашаем представителей обеих сторон приехать в Китай для прямых переговоров", - сказал он.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал боевые действия между Израилем и сектором Газа "совершенно ужасными".

По данным палестинских властей, число жертв превысило 170 человек, 1200 пострадали. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценили в более чем 500 человек.