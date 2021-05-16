В синагоге в пригороде Иерусалима обрушилась трибуна

Пять или шесть человек серьезно пострадали в результате обрушения трибуны в синагоге в пригороде Иерусалима в воскресенье, сообщил официальный представитель полиции Израиля Михэаль Зингерман, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Трибуна обрушилась во время молитвы. На данный момент там нет тяжело пострадавших, есть пять или шесть пострадавших, чье состояние оценивается как средней степени тяжести, у остальных легкие повреждения", - сказал он.